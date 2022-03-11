Batman Üniversitesinde Tecrübe Konuşuyor İsimli Söyleşi Düzenlendi

9 Mart 2022 tarihinde Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Mentor-İş Geliştirme Uzmanı Özgür Arda, Networking- Metaverse Uzmanı Erdal Uzunoğlu, İş Koçu Barış Hazer ve Milli Sporcu, Yazar, Sosyal Girişimci, Dağcı Ali Nasuh Mahruki'nin konuşmacı olarak yer aldı.

DİKA tarafından TRC3 Bölgesinde eğitim ve iş imkânları hakkında kalkınma sağlayarak refah seviyesini arttırmak, iş koşullarını iyileştirmek hedefiyle gerçekleştirilen söyleşi kapsamında öğrencilere girişimcilik hakkında bilgiler verildi.

Arda: "Analitik Düşünmeye Özen Göstermeniz Gerekir"

Söyleşi de bir konuşma yapan Mentor-İş Geliştirme Uzmanı Özgür Arda, dünyanın çok hızlı dönmeye başladığını ve zaman kavramının artık daha fazla ön plana çıktığını söyledi. Öğrencilerin hayattan aldıklarıyla yollarına devam edebilmeleri ve en uzak hedeflerinin süresinin bir yılı geçmemesine özen göstermelerini tavsiye eden Arda, "Ne yapmak ve öğrenmek istediğiniz çok önemli, bu nedenle analitik düşünmeniz gerekmektedir." dedi. Öğrencilerin girişim hedefini bularak gruplaşmayla bu hedeflerine doğru ilerleme çabasına girmeleri gerektiğini anlatan Arda, "Bu süreçte değerlerinizi kaybetmeden yola çıkmanız lazım. Dijital ortamda kararı biz verdiğimizi sanırız fakat yüzde 95'i bizim kararımız dışında gelişir." diyerek sözlerini tamamladı.

Uzunoğlu: "Farket ve Hayata Geçir"

Herkesin kendi hayatının lideri olduğunu ve karşısındakine hissettirdiklerinin önemine değinen Networking-Metaverse Uzmanı Erdal Uzunoğlu, öğrencilere birlikte yol aldıkları kişilerden neler öğreneceğine ve kendilerine neler katacağına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu. Doğru çevrenin güçlü bir bağla oluştuğunu ve bu ortamdaki kişilerin menfaatiniz için var olduğunu dile getiren Uzunoğlu, "Etrafında olan bitenden haberdar ol belki o ortamda hayatına çok şey katacak birileri vardır." dedi

Hazer: "Girişimcilikte Öne Çıkan Global Düşünmek ve Dünyaya Erişebilmek"

Melek yatırımcının tanımını yaparak konuşmasına başlayan İş Koçu Barış Hazer, Silikon Vadisi hakkında bilgiler verdi. Girişimcilik için tutkuyla çalışmak ve sürdürülebilir olmanın önemine değinen Hazer, dünyada girişimcilik ile ilgili araştırmalar yapıldığında öne çıkanların global düşünmek ve dünyaya erişebilmek olduğunu kaydetti.

Konuşmacıların ardından söz alan Milli Sporcu, Yazar, Sosyal Girişimci, Dağcı Ali Nasuh Mahruki, kendi kişisel gelişiminden ve uğraşlarından bahsetti. Dağcılık maratonunun kendisine kattıklarından ve zorlu mücadelesinden örnekler veren Mahruki, bir işe başlamadan önce dayanıklılık, disiplin, cesaret, liderlik, beceri, takım çalışması, doğru yaklaşım ve doğru yöntemle yola çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Kişinin hobilerinin karakterini, kişiliğini, yaratıcılığını ve güçlü taraflarını da ortaya çıkardığını anlatan Mahruki, kişilerin hobilerinin olması gerektiğini kaydetti.

Söyleşi katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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