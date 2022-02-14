Batman Üniversitesinde Sektör Konuşuyor

Öğrencilerin her hafta kendi sektörlerinden tecrübeli iş insanları ile bir araya gelecekleri programda öğrencilere alanları ile ilgili tecrübeler ve mesleklerine yönelik önemli bilgiler anlatılacak.

Batman Üniversitesi öğrencilerini alanında uzman mezunlar olarak yetiştirmeyi ve mezuniyet sonrası dönemde karşılaşacakları konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını amaçladıklarını anlatan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, sektörde tecrübeleri bulunan ve önemli bilgiler aktaracak olan sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi buluşturacak olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Batman Üniversitesi öğrencilerinin meslek hayatında öne çıkan ve aranan bireyler olmaları için bu tecrübelerin önemine dikkat çeken Rektör Demir, bu buluşmalar sayesinde öğrencilerin teorik ve pratik birçok bilgiye ulaşacağını kaydetti.

Bültenler - Güncel