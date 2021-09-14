Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı - Haberler
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Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde koronavirüsle mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Batı Raman Kampüsünde 40 dönümlük alanda dikimi gerçekleştirilen lavantaların ilk hasadı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesinde koronavirüsle mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Batı Raman Kampüsünde 40 dönümlük alanda dikimi gerçekleştirilen lavantaların ilk hasadı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak koronavirüsle mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına yaklaşık 40 dekar alanda lavanta bahçeleri oluşturduklarını söyledi.

Lavantanın yanı sıra bölge iklimine uygun farklı tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştireceklerini belirten Demir, lavantada ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Lavantaları yerinde görmek için bir grup öğrenci ve üniversite personelini Isparta'ya gönderdiklerini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"Batman genelinde yapılan lavanta bahçeleri var. Batman Üniversitesi olarak biz de bu projenin bir parçası olduk. Batman'da ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Salgın sürecinde acı kayıplarımız oldu. Sağlık çalışanlarımız anısına Batman Üniversitesi olarak lavantanın dikimini gerçekleştirdik. Batman iklimi ile uyumlu olan çalışmaları önümüzdeki zaman dilimi içerisinde genişleterek ilerletmek amacındayız."

Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batman Üniversitesinde lavanta hasadı yapıldı - Haberler
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