Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Güncel

- Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı Korona virüsten hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 40 dekar lavanta bahçesi oluşturuldu Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde dikimi gerçekleştirilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

- Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

Korona virüsten hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına 40 dekar lavanta bahçesi oluşturuldu

BATMAN - Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde dikimi gerçekleştirilen lavantaların ilk hasadı yapıldı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı akademik personeli Öğretim Görevlisi Esra Okudur öncülüğünde Isparta'nın Kuyucak köyüne gönderilen öğrenciler ve üniversite personeli yaptıkları incelemelerin ardından Batı Raman Kampüsünde lavanta hasadını gerçekleştirdi. Batman'da lavanta dikiminin valilik tarafından başlatıldığını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversite olarak korona virüsle mücadele kapsamında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına yaklaşık 40 dekar üzerinde lavanta bahçeleri oluşturduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte lavantanın yanı sıra bölge iklimine uygun farklı tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştireceklerini belirten Rektör Demir, bu yıl diktikleri lavantaların ilk hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Lavantaları yerinde görmek için bir grup öğrenci ve üniversite personelini Isparta'ya gönderdiklerini dile getiren Prof. Dr. İdris Demir, Batı Raman Kampüsünde yaklaşık 50 bin lavanta fidanı dikimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının Batman Valiliğinin öncülüğünde 2018 yılından bu yana yürütülen bir çalışması olduğunu belirten Rektör Demir, "Batman Üniversitesi olarak ilimizde yürütülen çalışmanın bir parçası olmak bizler için sevindirici" dedi.

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri
Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

 Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

Bu kadarına da pes! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle çıkarmaya çalıştı

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mansur Yavaş Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Beren Saat Yıldız Tilbe Özge Özpirinçci
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman Üniversitesinde ilk lavanta hasadı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 12:08:49. #1.11#