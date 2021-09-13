Batman Üniversitesinde akademik yılın ilk gününde öğrenciler ve üniversite personeline Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Üniversitesinde akademik yılın ilk gününde öğrenciler ve üniversite personeline Kovid-19 aşısı yapıldı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman Üniversitesinde akademik yılın ilk gününde öğrenciler ve üniversite personeline Kovid-19 aşısı yapıldı

Batman Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Batman Üniversitesinde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Fen Edebiyat Fakültesi binasında, "Aşını ol çantanı kap" sloganıyla kurulan standa gelen personel ve üniversite öğrencilerine aşı yapıldı. Aşı yaptıranlara hijyen seti hediye edildi.

Stantta aşı olmak isteyen öğrenci, personel ve vatandaşlara 10 gün boyunca aşı hizmeti verileceği belirtildi.

Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla üniversitede eğitim öğretimin başladığını söyledi.

"Sağlıklı bir eğitim ve öğretim için aşı kampanyası başlattık." diyen Sezgin, Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan aşı standında başta öğrenciler olmak üzere üniversite personeli ve vatandaşların aşı yaptırdığını belirtti.

Sezgin, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerisi ile hibrit eğitime geçtiklerini ifade ederek, "Yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 online olacak şekilde hibrit bir model uygulayacağız. Bu anlamda 1,5 seneden fazla öğrencilerimizden uzaktık. Onları gerçekten özledik. Kendilerini görmekten son derece mutlu olacağız. Eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Aşı uygulanan Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ercan Gördegir de ikinci doz aşısını bugün yaptırdığını belirtti.

Başta öğrenciler olmak üzere herkesi aşı olmaya davet eden Gördegir, toplumsal bağışıklık ve eğitimin kesintisiz devam etmesi için bunun önemli olduğunu bildirdi.

Aşı yaptıran öğrencilerden Eyüp Ahmet Başaran, yüz yüze eğitim öğretim görecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, vakti gelen ikinci doz aşısını üniversitede yaptırdığını aktardı.

Başaran, "Sonunda okulumuz açıldı. Okulun ilk günü aşımızı yaptık. Bu daha da anlamlı oldu. İkinci doz aşımı oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

 Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan

Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan

 Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum

Mitinge katılan kadından kafa karıştıran sözler: Aşı karşıtı olarak geldik ama değiliz, aynı zamanda iki aşımı oldum
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Namaz Vakitleri Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Arda Turan Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Turgut Özal Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman Üniversitesinde akademik yılın ilk gününde öğrenciler ve üniversite personeline Kovid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:09:25. #1.12#