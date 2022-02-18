Batman Üniversitesinde 5. GAP Yeşil İnovasyon Proje Yarışmasının Tanıtımı Gerçekleştirildi

Batı Raman Yerleşkesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, Batman Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Proje Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rıda Tür,Üniversitesite bölüm başkanları ve Üniversitesite öğrenci temsilcileri katıldı.

Yenilenebilir-Dönüştürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanında bölgedeki ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin proje geliştirme, çevre bilinci, inovasyon yetenekleri ve bilinçlerinin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında yarışmaya, GAP Bölgesi illerinden katılım sağlanabilecek. Yarışmada devlet okulları, özel okullar ve bilim sanat merkezlerindeki tüm ortaokul/lise öğrencileri ile 9 GAP ilinde yer alan üniversitelerden öğrenciler yer alabilecek. Her öğrencinin en fazla üç proje ile katılım sağlayabileceği yarışmada her projede bir öğrencinin görev alabileceği belirtildi.

GAP yetkilileri tarafından yapılan sunumda proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, başvuru yöntem ve teknikleri, başvuruların değerlendirilmesi, yarışma değerlendirme kriterleri, yarışma kategorileri, başvuru takvimi ve ödüller hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

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