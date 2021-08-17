Batman Üniversitesi tanıtım günleri başladı

Batman Üniversitesi tanıtım günleri başladı Batman Üniversitesi tarafından, tercih sürecinde bilgilendirme amaçlı kent merkezinde bulunan Atatürk Parkında tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu.

Batman Üniversitesi tanıtım günleri başladı

BATMAN - Batman Üniversitesi tarafından, tercih sürecinde bilgilendirme amaçlı kent merkezinde bulunan Atatürk Parkında tanıtım ve bilgilendirme standı kuruldu.

Batman Üniversitesi adaylarını bilgilendirmek ve eğitim hayatlarında doğru tercihi verebilmelerini sağlayabilmek amacıyla kentin en işlek caddesinde bulunan Atatürk Parkında kurulan stantta, aday öğrenciler hem okumak istedikleri bölümler hakkında öğretim üyelerinden bilgi alabiliyor hem de merak ettikleri sorulara yanıt bulabiliyor. Aday öğrencilere ayrıca Batman Üniversitesinde bursları hakkında da bilgilendirme yapılıyor.

Batman Üniversitesinin 8 ayrı fakülte ve aynı şekilde 8 tane meslek yüksekokulunun bulunduğu farklı alanların farklı branşların hakim olduğu bir üniversite olduğunu belirten Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, "Danışmanlık hizmeti verdiğimiz çalışmayı bugünden itibaren Atatürk parkında yapıyoruz. Atatürk Parkı Batman şehrin merkezinde olan bir park ve sürekli gençlerin gezdiği, dolaştığı bir alan olduğu için gençlere burada bire bir daha hızlı ulaşabileceğimiz kanaatine vardık. Öncelikle görevine yeni başlayan Rektörümüz İdris Demir adına tüm öğrencilerimizi tüm velilerimizi selamlıyorum ve Batman Üniversitesine davet ediyorum. Üniversitemiz 8 fakülte ve aynı şekilde 8 tane meslek Yüksekokulunun bulunduğu farklı alanların farklı branşların hakim olduğu bir üniversitedir. Mühendislik fakültemizde 4 tane farklı alanda bu sene öğrenci alacağız. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine aynı şekilde fen edebiyat fakültemize sanat tarihi, Türk dili edebiyatı, İngiliz dili edebiyatı, tarih sosyoloji ve matematik bölümlerine öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Güzel sanatlar fakültesinde resim, müzik ve sinema televizyon bölümlerimiz vardır. Resim ve müzik bölümüz özel yetenek isteyen bölümler olduğu için yetenek sınavlarımız doğrultusunda öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Yetenek sınavlarımızda bu ayın 25'inde müzik bölümü başlıyor. Resim bölümü sınavı ise 1 Eylülde başlıyor. Aynı şekilde İslami Bilimler fakültemize öğrencilerimizi bekliyoruz. Sağlık Bilimleri fakültemize yine aynı şeklide hemşirelik sağlık yönetimlerine öğrencilerimizi bekliyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine öğrencilerimizi bekliyoruz. Bu sene Diş Hekimliği fakültemizi Batman'a kavuşturduk. Şuanda Diş Hekimliği fakültemiz önümüzdeki sene aktif olarak öğrencilerini almaya başlayacaktır. Bunun dışında ara eleman yetiştirme meslek yüksekokullarımız var. Sağlık Meslek Yüksekokulumuz Teknik Bilimler Yüksekokulumuz, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz aynı zamanda ilçelerimizde Sason Meslek Yüksekokulu, Kozluk Yüksekokulu, Hasankeyf Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Yüksekokulumuz bulunmaktadır. Bu bölümlerde birçok bölümlerimiz aktif durumdadır. Tüm öğrencilerimizi Batman'a bekliyoruz. Batman güzel bir şehir her türlü ulaşım olağanı sağlayan bir şehir barınma olanaklarını sağlayan bir şehirdir" dedi.

"Başarılı öğrencilerimize burs imkanı verilecektir"

Ayrıca başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Cebe,"Öğrencilere yönelik burs çalışmamız şimdi Kızılay Batman şubesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 50 öğrencimize dereceye giren öğrencilerimize burs imkanı tanıyacaklarını konusunda taahhütte bulunuldu. Bunlarda 10 kişi ilahiyat fakültesine geriye kalan 40 kişi ise diğer birimlerimize aktarmak koşuluyla öğrencilerimizi dereceye girenlere bur imkanı sağlayacağız. Aynı şekilde faklı kamu kuruluşları hem de özel sektör ile görüşmelerimiz var yine öğrencilerimize burs organizasyon yapma konusunda o konuda da geri dönüş bekliyoruz. Her konuda öğrencimizin yanındayız öğrencilerimizi Batman Üniversitesine bekliyoruz. Hem akademik kadromuzla hem teknik imkanlarımızla biz 2021- 2022 eğitim öğretim yılına hazırız. Tüm çalışmalarımızda bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş