Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir'e ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. İdris Demir'i ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. İdris Demir'i ziyaret etti.

Özdemir beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile rektörlüğü ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen görüşmede Özdemir ve beraberindekiler Prof. Dr. Demir'e yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özdemir, Yaman ve Gür'e teşekkür etti.

Özdemir ve Başkan Gür, daha sonra hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık