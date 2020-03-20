Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Durmuş, Miraç Kandili'ni tebrik ederek, bu mübarek gecenin tüm insanlığa sağlık ve hayır getirmesi temennisinde bulundu.

İnsanlığın içerisinde bulunduğu zorlu sürece değinen Rektör Durmuş, şöyle devam etti:

"Miraç gecesi Peygamber Efendimiz'in kutlu yürüyüşünün anlam ve önemini bir kez daha hatırlamak için idrak edilen bir gecedir. İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum. İçerisinden geçmiş olduğumuz bu zorlu günleri inşallah el birliği ile devlet-millet dayanışmasıyla atlatacağız. Evet, belki bu gece camilerimizden uzak kalacağız ancak bu gece camilerde idrak ettiğimiz ibadetlerimizi evlerimizde yapacağız, bu zorlu günleri atlatmak için rabbimize yakaracağız. Dua ve niyazların semaya yükseldiği bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesini sağlayacaktır. Bu mübarek gecede rabbim dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın."

Kaynak: Bültenler