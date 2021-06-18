Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi
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Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi Batman Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik organize edilen 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' programının ikincisini düzenlendi.

Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi

BATMAN - Batman Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik organize edilen 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' programının ikincisini düzenlendi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğrenci kafilesini Çanakkale ve Ankara'ya uğurladı.

'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' amacıyla düzenlenen geziye katılan öğrenciler Çanakkale ve Ankara'ya uğurlandı. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından merkez kampüsten uğurlanan 30 öğrenci, başta Ankara, Çanakkale ve Konya olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Aydın, Balıkesir'i ziyaret edecek. Batman Üniversitesi olarak başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ettiklerini belirten Rektör Demir, "Gönül isterdi ki pandemi bitsin, daha rahat bir imkanda daha fazla sayıda öğrenci ile daha geniş katılımlı daha içerikli daha kapsamlı bir program hatta birkaç program düzenleyelim. Öğrencilerimiz Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale'ye gidecekler. Öğrencilerimiz Çanakkale'de şehitlerimizi yad edecekler. Ankara'da Millet Kütüphanesi ziyaret edecekler. Bürokrasi daha yakından tanıma imkanı bulacaklar. Öğrencilerimiz bu sayede hem devlet kurumları ile daha yakın temas halinde olacaklar hem de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde mezuniyetlerini sonrasında karşılaşacakları ortamları görecekler. KPSS ve sonrasında ilgili mülakatları nasıl hazırlanacaklarına dair birinci elden bilgilendirilecekler. Dışişleri Bakanlığını ziyaret edecekler. Diğer kurumlarımızı da ziyaret edecekler. Öğrencilerimizin bu çerçevede döndüklerinde almış oldukları bu tecrübeleri diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşacak ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha iyi motive olacaklardır" dedi.

Batman Üniversitesi öğrencisi Zozan Algan ise "Üniversitenin düzenlemiş olduğu kültürlerin, bilimin göstergesi olan bir geziye katılıyoruz. Üniversitenin başarılı olan öğrencileri birlikte 7 günlük güzel bir gezi olacak. Türkiye'nin güzel şehirlerini ve kültürlerini tanımış olacağız. Üniversitenin böyle güzel etkinliğine katıldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi
Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi
Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi
Batman Üniversitesi Rektörü Demir, öğrencileri 'Bürokrasiyi tanıma ve tarih bilinci oluşturma' gezisine gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

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