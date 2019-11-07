Batman Üniversitesi Öncülüğünde Kurumlararası Futbol Turnuvası Başladı

07.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:24

BESYO tarafından organize edilen kurumlar arası futbol turnuvası Merkez Kampüs halı sahasında başlayan turnuvaya Batman Üniversitesi, Batman Valiliği, Batman Defterdarlığı, Batman Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Batman Çevre Şehircilik, Batman Barosu, Batman SGK İl Müdürlüğü, Batman İş Kur İl Müdürlüğü, Batman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, Batman Orman İşletme Müdürlüğü ve Batman İl Özel İdaresi olmak üzere toplam 11 kurum katılıyor

Konu hakkında konuşan BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi N. Muhammet Çelik: "Üniversitemiz ve Batman için sürekli olarak sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli sportif organizasyonlar ile renk katmaya devam edeceğiz, yapılan kurumlar arası futbol turnuvasının da fair play ruhu ile ve güzel bir şekilde bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler