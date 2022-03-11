Batman Üniversitesi Öğrencileri Ünilig Güreş Müsabakasından Derece İle Döndü

ANKARA (Bültenler) - 2-6 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Ünilig Güreş Müsabakalarından öğrencilerimiz derece ile döndü.

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerimizden Şehmuz Kaplan Ünilig Güreş Müsabakalarında serbest stil 65 kiloda Türkiye 3. olmayı başardı. 79 kiloda Şahin Tay Türkiye 7. Grekoromen stilde 63 kiloda Doğan Kara ve 87 kiloda Ferhat Dalmış ise Türkiye 5. olarak üniversitemizi temsil etti.

Öğrencilerimizin başarısından mutluluk duyduklarını belirten Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, bu başarıların artarak devam etmesi için öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sporun öneminden ve gençler için faydalarından bahseden Rektör Demir, Batman Üniversitesi öğrencilerinin başarılarının katlanarak artması için her alanda yapılan çalışmaların en iyiye ulaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

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