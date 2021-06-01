Batman Üniversitesi Öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti
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Batman Üniversitesi Öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti

Batman Üniversitesi Öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nu ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Mezun durumdaki başarılı öğrencilerimize ufuk kazandırmak ve tarih bilinci geliştirmek amacıyla düzenlenen Ankara-Bursa-Çanakkale gezisine katılan 32 öğrenci Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Gençler Bakanlığı'nda projesi kapsamında Batman Üniversitesi'nin mezun durumundaki başarılı öğrencilerini Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda konuk eden Bakan Kasapoğlu, "Sizinle tanışmaktan çok memnun oldum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bu bakanlık sizlerin, gençlerin bakanlığı, bu ziyareti geldik, gördük, gezdik olarak düşünmeyin. Bu ziyareti projelerinizi hayat geçirmek için bir başlangıç olarak düşünün. Batman Üniversitesi nasıl sizin üniversiteniz ise bu bakanlıkta sizlerin bakanlığı, tüm imkanlarıyla yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle, genç ofisleriyle, kamplarıyla, spor salonu ve merkezleriyle ile sizlerin bakanlığı. Sizler artık bakanlığımızın gönüllüleri, gözü kulağısınız, gerektiğinde bizzat işlerin içerisinde olacaksınız. Bakanlık sizlere emanettir. Bakanlığımızın kapıları her daim size açıktır. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Sizler proje üreten, değer katan, her gün bir adım daha ileriye giden gençlik olacaksınız. Bu toplantıdan sonra daha farklı Batman Üniversitesinin gençleri diğerlerinden farklı olarak öncü olmaları gerekir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'e gençlerin bizlerle tanışmasına vesile olduğu için teşekkür etti.

Kabulün sonunda Batman Üniversitesi adına Bakan Kasapoğlu'na Batman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Okudur tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

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