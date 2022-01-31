Batman Üniversitesi "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması" düzenleyecek

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi dijital teknoloji alanında "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması" düzenleyecek.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AA muhabirine, dijital teknoloji alanında "Necat Nasıroğlu Proje Yarışması" düzenlediklerini söyledi.

Dijital teknolojiler ana kategorisinde farklı alt kategorilerin bulunduğunu kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Dijital teknolojiler kategorimizin 10 farklı alt kategorisi bulunuyor. Bu kategoriler, yapay zeka ve ileri makine öğrenimi, akıllı uygulamalar, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik ve arıtılmış gerçeklik, dijital ikizlik, blok zincir uygulamaları, konuşma tanıma sistemleri, dijital uygulama ve servis mimarisi, dijital teknoloji platformları ve uygulanabilirlik güvenlik mimarisi. Bu alanlarda gençlerimizin akıllarındaki dijital fikirlerini projelendirip Batman Üniversitesine sunmalarını bekliyoruz ve istiyoruz."

Son başvuru tarihinin 18 Şubat olduğunu bildiren Demir, 21-25 Şubat tarihleri arasında değerlendirme süreci olacağını ve kazananların da 28 Şubat'ta duyurulacağını belirtti.

Dereceye giren ilk üç projenin parayla ödüllendirileceğini aktaran Demir, "Bu anlamda gençlerimiz akıllarındaki dijital teknolojileri yapabildiklerini uygulayabilme fırsatlarına ve imkanlarına sahip olacaklar." dedi.

Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek.