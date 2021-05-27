Batman Üniversitesi'nden Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek
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Batman Üniversitesi'nden Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek

Batman Üniversitesi'nden Kızılay Kan Bağışı kampanyasına destek
Bültenler - Haberler | Güncel

Kızılay'a kan bağışında bulunan Rektör Demir, Batman Barosu'nu da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına davet etti.

Kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesi Atatürk Parkı önünde kurulan kan bağışı noktasında Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris DEMİR ve üniversite personelleri kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına destek veren Rektör Demir, ''Batman Üniversitesi olarak kan bağışında bulunduk. Kızılay'ımıza bu etkinliği için teşekkür ediyoruz. Bir davet gerçekleştirmek istiyoruz. Şehrimizdeki usul gereği Batman Üniversitesi olarak İl Milli Eğitim Müdürü bizleri kan vermeye davet etmişti. Davetten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman Üniversitesi olarak biz şunu ifade etmek istiyoruz, her meslek dalının her kuruluşun kendisine ait bir giyim tarzı vardır. Üniversite öğretim üyeleri olarak cüppe giyiyoruz. Cüppe giyen başka bir meslek grubu olan Batman Barosu'nu da kan vermeye davet ediyorum.'' dedi.?

Kaynak: Bültenler

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