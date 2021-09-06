Batman Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması hedefleniyor

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitede yapancı uyruklu öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, üniversitede yapancı uyruklu öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Prof. Demir, AA muhabirine, yerli öğrenciler kadar uluslararası öğrencileri de Batman Üniversitesi'ne beklediklerini belirtti.

Batman Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin bulunduğunu dile getiren Demir, bu yıl da 700'ün üzerinde uluslararası öğrencinin üniversitelerini tercih ettiğini aktardı.

Demir, Batman Üniversitesi'ndeki uluslararası öğrenci sayısını attırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu kapsamda bir çalışmamız var. Bazı bölümler için yüzde 100 İngilizce eğitim verebilecek bir müfredat hazırlığı içerisindeyiz. YÖK'ün de onay vermesi durumunda eğitim dilinin İngilizce olduğu bir kısım bölümlerde daha fazla yabancı öğrenciye eğitim verebileceğiz." dedi.

Uluslararası öğrencilerin çok kültürlülüğe katkı sunacağına işaret eden Demir, Batman Üniversitesi'ni enerji ve sağlık alanında öne çıkan marka bir üniversite yapmayı amaçladıklarını vurguladı.

Demir, "Üniversitemizi enerji ve sağlık bilimleri alanında eğitim kadrosu ve müfredatı ile öne çıkarmayı hedefliyoruz. 'Enerji' ve 'sağlık' denildiğinde akla Batman Üniversitesi'nin gelmesini hedefliyoruz. Bu iki alanı aşama aşama tamamladıktan sonra diğer branşlarda da marka bir üniversite olma yolunda adım adım ilerlemeyi amaçlıyoruz ki; bunda da bayağı bir yol katetmiş durumdayız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak