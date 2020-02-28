Batman Üniversitesi'nde İdlib'de şehit olan askerler İçin Kuran-ı Kerim okundu

28.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:17

Batı Raman Kampüsü Üniversite Camii'nde Cuma Namazı öncesinde şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'i Batman Üniversitesi öğrencileri, personeli ve Batı Raman Jandarma Karakolunda görevli askerler dinleyerek sonrasında yapılan duaya hep birlikte tek yürek olarak amin dedi.

Üniversite Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nda sonrasında ise camii önünde şehitlerin hayrına bisküvi lokum dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler