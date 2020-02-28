Batman Üniversitesi'nde İdlib'de şehit olan askerler İçin Kuran-ı Kerim okundu
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Batman Üniversitesi'nde İdlib'de şehit olan askerler İçin Kuran-ı Kerim okundu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) yönelik hava saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimiz için Cuma Namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

28.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:17
Batman Üniversitesi'nde İdlib'de şehit olan askerler İçin Kuran-ı Kerim okundu

Batı Raman Kampüsü Üniversite Camii'nde Cuma Namazı öncesinde şehitler için okunan Kuran-ı Kerim'i öğrencileri, personeli ve Batı Raman Jandarma Karakolunda görevli askerler dinleyerek sonrasında yapılan duaya hep birlikte tek yürek olarak amin dedi.

Üniversite Camii'nde kılınan Cuma Namazı'nda sonrasında ise camii önünde şehitlerin hayrına bisküvi lokum dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler

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