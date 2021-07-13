Batman Üniversitesi'nde hizmetçi eğitimler düzenlendi
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Batman Üniversitesi'nde hizmetçi eğitimler düzenlendi

Batman Üniversitesi'nde hizmetçi eğitimler düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi personellerine hizmet içi eğitim programı kapsamında ''Kişilerarası İletişim ve Zaman Yönetimi'' eğitimi ile ''İnşaat Yönetimi'' eğitimi verildi.

Batman Üniversitesi personeline yönelik ''personelin mevzuata ve çağın gerekliliğine uygun biçimde yetişmesini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve etkinliği kazandırmak, iş verimliliğini arttırmak ve tutumluluk bilinci ile daha yüksek görevlere hazırlamak'' amacıyla Batman Üniversitesi Personele Daire Başkanlığı tarafından organize edilen hizmet içi eğitim programı ''Kişilerarası İletişim ve Zaman Yönetimi''ile''İnşaat Yönetimi'' konulu eğitimlerle başladı.

Batıraman Kampüs'ünde dört oturum olarak düzenlenen eğitimlerden ''İnşaat Yönetimi'' konulu eğitim,TEKNOKENT ile Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Güzelküçük tarafından ''Kişilerarası İletişim ve Zaman Yönetimi'' konulu eğitim ise Ankara Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Öğr. Gör. Dr. Mehmet Özdemir tarafından verildi.

Düzenlenen hizmeti eğitime Batman Üniversitesi Genel Sekreteri Öğr. Gör. Lütfü Karakoyunlu, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Deniz Atiç, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanı Halil İbrahim Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Selman Tür ve idari personeller katıldı.

Kaynak: Bültenler

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