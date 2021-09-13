Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu Batman Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele Covid-19 aşısı uygulandı.

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

BATMAN - Batman Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılının ilk gününde kurulan stantta üniversite öğrencileri ve personele Covid-19 aşısı uygulandı.

Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi binasında, "Aşını ol çantanı kap" sloganıyla kurulan standa gelen personel ve üniversite öğrencilerine aşı yapıldı. Aşı yaptıranlara hijyen seti hediye edildi. Stantta aşı olmak isteyen öğrenci, personel ve vatandaşlara 10 gün boyunca aşı hizmeti verileceği belirtildi. Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Sezgin, "Batman Üniversitesi olarak 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Bugün itibariyle bir dersimiz olacak şekilde bir aşı kampanyası başlattık. Buradaki aşı kampanyamızda 'Aşını ol çantanı kap' sloganıyla hem öğrencilerimize, çalışanlarımıza, hatta vatandaşlarımıza bile açık olacak şekilde kampanyamızı başlattık. Eğitim öğretimimiz bugün itibariyle başladı. Bu kapsamda YÖK'ün önerisi üzerine yüzde 60 yüz yüze, yüzde 40 online olacak şekilde hibrit bir modelle uygulayacağız. Bu anlamda bir buçuk seneden fazladır öğrencilerimizden uzak idik. Onları gerçekten özledik, onlar da bizi özlemiştir. Bu anlamda kendilerini görmekten son derece mutlu olacağız. Bu eğitim ve öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını ve sağlıklı, verimli bir şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

Aşı yaptıran öğrencilerden Fatih Koç, "Herkesin aşı olması gerekir. Üniversiteler açıldı sağlıklı bir şekilde eğitim görmemiz için mutlaka aşılarımızı olmamız gerekiyor. Batman Üniversitesi aşı olmaları için elinden gelen caba ve gayreti gösteriyor. Bizimde üzerimize düşen şey bir birimize yardımcı olmamızdır. Bir birimizin sağlığını korumak için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu

Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri
CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

CHP'den okullarla ilgili tartışma yaratacak öneri: Kovid-19 aşısı olmayan giremesin

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Tunç Soyer
Magazin Yıldız Tilbe Ece Üner Müge Anlı
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Alpha Conde Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Batman Üniversitesi'nde akademik yılın ilk gününde aşı satandı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:52:49. #1.12#