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Batman Üniversitesi Lisansüstü Kontenjanlarına Yoğun İlgi

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Batman Üniversitesi Lisansüstü Kontenjanlarına Yoğun İlgi

Akademik gelişimi önemseyen ve öğrencilerine akademik dünyanın kapılarını aralayan Batman Üniversitesinde lisansüstü kontenjanlar, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Yüksek lisans ve doktora programlarına çok sayıda öğrencinin başvurması sonucunda 765 olan öğrenci sayısı 1273'e yükseldi.

Lisansüstü Öğrenci Sayısı Hızla Artıyor

Öğrencilerini geleceğe hazırlarken bir yandan da sunduğu lisansüstü eğitim imkânlarıyla geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefleyen Batman Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora programlarına çok sayıda öğrenci başvuruda bulundu. 508 öğrencinin daha yeni kayıt yaptırması ile birlikte lisansüstü eğitim imkânından faydalanan öğrenci sayısı 1273 oldu.

36 Farklı Programda Öğrenci Kaydı Yapılıyor

Batman Üniversitesinde göreve başlamasıyla birlikte enstitüleri tek bir çatı altında toplayan Rektör Demir, lisansüstü eğitim gören öğrenci sayısını ve kalitesini artırmak için yaptığı bir dizi çalışma sonucunda daha önce öğrenci almayan anabilim dallarında da öğrenci alımını başlatarak bu dönemde toplam 36 ayrı programda öğrenci kaydının gerçekleştirilmesini sağladı.

Rektör Demir: "Şimdi Akademik Hayata Katılma Zamanı"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir yaptığı açıklamada üniversitemize lisansüstü eğitim programlarında çeşitliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Nitelikli, donanımlı ve alanında uzman bireyler yetiştirmek için lisansüstü programların çok önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Demir, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için büyük bir gayretle çalıştıklarını kaydetti. Batman Üniversitesinin tercih edilirliğinin artırılması için öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Rektör Demir sözlerine şu şekilde devam etti: "Lisansüstü programlardaki öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Bu da bizim eğitimimizin niteliğini ortaya koyuyor. "Şimdi akademik hayata katılma zamanı" temasıyla lisans mezunlarını üniversitemize davet ediyoruz. Bu davetimiz sonucunda 911 öğrenci enstitümüze başvurmuş ve bunların 508'i Batman Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmuştur."

Lisansüstü eğitimin akademik etkilerinin yanı sıra ilimizin sosyal, sanayi, teknoloji ve araştırma kapasitesinin artırılmasında bir katalizör görevi göreceğini belirten Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesinin paydaşları ile beraber Batman'ın gelişiminde aktif rol alma kararlılığında olduklarını vurguladı.?

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Haber: Batman Üniversitesi Lisansüstü Kontenjanlarına Yoğun İlgi - Haberler
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