Batman Üniversitesi ile Türkiye Kardeşlik Birliği''yle "Kampüsten Kardeşliğe Bakış-3" Paneli Düzenlendi

02.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:45

Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un ev sahipliği yaptığı panele Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, kamu kurumu yöneticileri, STK Temsilcileri, üniversitemiz personeli ve öğrencileri katıldı.

Panelde birlik ve beraberliğin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, "Uluslararası düzeyde bütün dünyanın gözü bu topraklardadır.Burası Mezopotamya ovasının başlangıcıdır. Dicle'nin suladığı kadim topraklardır. Medeniyet burada şekillenmiştir" dedi.

Bu verimli topraklara Ortadoğu'dan buraya devamlı göçlerin geldiğini ifade eden Rektörümüz Durmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Onun için dünyanın gözü bu topraklarda. Bizler çok uyanık, çalışkan ve başarılı olmak zorundayız. Çünkü bu toprakları bir arada tutmak için birlik, beraberlik içerisinde ve çok güçlü olmak zorundasınız."

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini vurgulayan TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan ise, "Biz aynı vücudun azaları, aynı binanın tuğlaları, aynı teknenin hamuruyuz. Bizim kurtuluşumuz beraberce hareket etmekte, bir olmamızdadır." diye konuştu.

TÜRKAB Genel Başkanı Arslan'ın moderatörlüğünde Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın katılımıyla gerçekleştirilen panele geçildi.

Panelin sonunda Rektörümüz Prof. Dr. Aydın Durmuş, Üniversitemizi ziyaretleri anısına katılımcılara üniversitemiz plaketini ve ay yıldızlı rozet takdim etti.

Kaynak: Bültenler