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Batman Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
Batman Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Batman Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında ortak çalışmaları geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında ortak çalışmaları geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Batman Üniversitesi'nde gerçekleşen törende imzaları Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran attı.

Protokol kapsamında öğretim üyelerinin ortak araştırma yapmaları konusunda iş birliği yapılmasına, iki üniversite arasında ortak projelerin ortaya çıkması adına her iki kurumun araştırmacılarının tematik alanlarda dönüşümlü olarak Bilimsel İş Birliği Günleri düzenlenmesi konularında karar alındı.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile yaptıkları protokolün Batman Üniversitesine sunacağı katkıların önemli olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası kurumlara ortak projeler sunulması ve ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesine yönelik hedeflerin de yer aldığı protokolün pek çok alanda iş birliği imkanı sunduğunu belirten Demir, protokol ile doktora programlarında da önemli iş birliğinin olacağını kaydetti.???????

İngilizce eğitimiyle ilgili planladıkları çalışmalarında protokol kapsamına alındığını bildiren Demir, "Araştırma altyapısı ve projeler alanının yanı sıra doktora sonrası araştırmacı pozisyonlarının verilmesine yönelik de fikirlerimizi bu protokol ile birlikte imza altına almış olduk. Amacımız her alanda hep daha iyiye ulaşmak. Bu nedenle planladığımız her işin ilgilisine ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Kalitenin var olduğu ve nitelikleri arttıran her iş bizim önceliğimizdir. Bu vesile ile protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri
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