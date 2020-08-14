Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi başvuruları online alacak Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Müzik Bölümlerinin özel yetenek sınav başvurularını online olarak alacak.

Covid-19 bulaş riskine karşı bu sene başvuruların online kabul edileceğini belirten Fakülte Dekanı Prof. Dr. Seçkin Aydın, bu sene koronavirüs salgını nedeniyle Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'un talimatları doğrultusunda müzik ve resim bölümleri için özel yetenek sınav başvurularını online alacaklarını söyledi.

Böylece bir nebze de olsa hastalığın bulaşma riskini minimuma indirmiş olacaklarını belirten Prof. Dr. Aydın, "Adayların başvuru esnasında bulaş risklerine karşı önlem olarak bu yöntemi seçtik. Sınavlarımız Müzik ve Resim Bölümleri için özel yeteneğe dayalı olduğundan 1,5- 2 metre mesafe kurallarına riayet edilerek yapılacak." dedi. Resim ve müzik bölümlerine Liselerin; Alan/Kol/Bölümlerinden mezun olmuş adaylar için 2020 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türlerinden herhangi birinden en az 150.000 puan almış olmak, 2019 Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türlerinden herhangi birinden başvuranlar için ise an az 200.000 puan almış olmak şartı aranıyor. Resim bölümü için başvurular 17-23 Ağustos 2020 tarihinde başlarken, Müzik bölümü için başvuru tarihleri 26-27 Ağustos 2020 olarak duyuruldu.?

Kaynak: Bültenler