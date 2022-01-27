Batman Umut Kervanı geçen yıl yaptıkları faaliyetleri açıkladı

BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı.

Güzel, dernek binasında düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl 6 bin 717 yetim, mağdur ve ihtiyaç sahibi aileye toplam 1 milyon 51 bin 243 lira değerinde yardımda bulunduklarını söyledi.

2021 yılı içerisinde dernek olarak sayısız faaliyet yürüttüklerini belirten Güzel, dernek olarak binlerce yetim, yoksul ailenin umudu olduklarını belirtti.

Yılın 12 ayı insani yardım amaçlı faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini kaydeden Güzel, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını bildirdi.

Güzel, nakdi yardımların yanı sıra, gıda, giyim, kurban eti, yetim giydirme, kırtasiye ve ev eşyası gibi yardımlar yaptıklarını anlatarak, sistemlerinde 13 bin 500 ailenin kayıtlı olduğunu aktardı.