Batman Umut Kervanı Derneği çocuklara giysi yardımında bulundu

BATMAN (AA) - Batman Umut Kervanı Derneği, "Yetim ve muhtaçlara umut ol" temasıyla 410 çocuğa giysi yardımı yaptı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda dernek üyeleri aralarında Suriye ve Afganistan uyrukluların da bulunduğu 410 çocuğa giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürüttüklerini, giyim yardımlarını ise yılın üç döneminde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel, "Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kış sezonu başında olmak üzere üç dönemde giyim yardımı yapıyoruz. Yetimlerin yüreğine dokunarak onları mutlu ediyoruz. Onların yürekleri mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Çocukların aileleri de yapılan yardımlardan duydukları memnuniyeti belirterek, bu destekten dolayı teşekkür etti.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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