Batman Tügva Başkanlığına Memiş Getirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İl Temsilciliğine Abdullah Memiş getirildi.



Memiş, görev devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, eski yönetime teşekkür ederek, yapılan çalışmalara devam edileceğini söyledi.



Memiş, şöyle dedi:



"Bir yıl gibi kısa bir sürede ilimizde sağlam bir temel kazanan vakfımızı daha iyi yerlere getirmek, hizmet alanını genişletmek ve gençlerimizin tüm tehlikelerden muhafaza edilerek topluma faydalı bireyler olarak kazanılması için çaba sarfedeceğiz."



Eski TÜGVA Temsilcisi Diyaddin Demirhan da vakfın "Yeni nesil gençlik" sloganıyla genç kitlelere hitap ettiğini belirterek, "Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir bu ağır yükü omuzlamaya çalıştık ve vakfımızı bir yerlere taşıdık Elhamdülillah." diye konuştu.