BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyorBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor.

21.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:53

Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor. Günde yaklaşık 1 kilo kekik topladıklarını söyleyen Seve Turan, "Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" dedi.

Gercüş ilçesinde oturan, 3 çocuk sahibi Şeyhmus- Seve Turan çiftinin hayatı, 5 yıl önce geçirdikleri trafik kazasıyla değişti. Geçici işlerde çalışan Şeyhmus Turan, otomobil çarpması sonucu uzun süre evde yatalak kaldı. Bir okulun temizlik işlerinde çalışan Seve Turan da eşine bakmak için işi bırakmak zorunda kaldı. Uzun süre işsiz kalan çift, geçimlerini sağlamak için iş bulamayınca dağlarda kekik toplayıp, satmaya başladı. Turan çifti, günde yaklaşık 1 kilo topladıkları kekikleri kurutup, elekten geçirdikten sonra poşetleyerek, toptancı ve marketlere kilosu 40 TL'den satıyor.

Topladıkları kekikleri 3 gün boyunca kurumaya bıraktıklarını belirten Seve Turan, "Kuruduktan sonra da temizlemeye başlıyorum. Gercüş etrafında bulunan dağlardan topluyoruz. Bu dağlarda kekik çok ama biraz uğraştırıcı ve yorucu bir iş. Makasla veya elle kestikten sonra eve getirip kurutmaya bıraktıktan sonra temizliyoruz. 3 elekten geçiriyorum. Kilosunu da 40 TL'den satıyorum. Ev ihtiyaçları için bunu topluyorum. Bu da bir nevi geçim kaynağımızdır. Günde 1 kilo toplayabiliyoruz. Böreklerde, cacıkta kullanılıyor. Şeker hastası olanlar ise çay gibi demleyip içebiliyorlar. Çoğu hastalıkların ilacıdır" dedi.

Eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatlarının değiştiğini anlatan Turan, "Eşim kaza geçirdi. O zamanlar ben de çalışıyordum. Kazadan sonra eşime bakmak zorundaydım ve işten ayrıldım. Daha sonra da bel fıtığından ameliyat oldum. İyileştikten sonra da çalışmak istedim ama iş bulamadım. Yine de bir iş bulursam çalışırım. Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" diye konuştu.

BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Donald Trump Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Alişan Burcu Esmersoy Mustafa Ceceli Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: BATMAN Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:54:13. #1.14#
title