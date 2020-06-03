Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) kuruldu.

Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) kuruldu.

SAM Başkanı ve Uluslararası Hukuk Direktörü Dr. Sadullah Özel yaptığı açıklamada, ekonomik krizler, savaşlar, çevre sorunları, pandemi ve göç dalgaları gibi küresel engellerin doğrudan yerel etkiler gösterdiğini söyledi.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunların çözümüne katkı sunacak yerel araştırmaların gerekliliğinin önemine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"İldeki ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel altyapı ile güvenlik sorunlarının tespitine ve çözümüne ilişkin bilimsel araştırma ve projelerin hazırlanması, fizibilite raporlarının oluşturulması, kalkınma projeksiyonların çizilmesi öncelikli amaç olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Batman Sam, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusuna uyumlu bir gelişme sürecine girmesi için kamusal ve özel kurumlara gerekli bilimsel ve teknik verilerin hazırlanması için gerekli altyapısını hazırlamış durumdadır."

Kurdukları merkez bünyesinde düzenleyecekleri sempozyumlarla kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını da hedeflediklerini dile getiren Özel, şöyle dedi:

"Batman'ın özellikle sınır ülkelere yakınlığıyla iktisadi, sağlık ve turistik seyahat amaçlarıyla gelen çok sayıda ziyaretçinin dolaşımda olduğu bir merkez olmasının uluslararası ilişkilere katkısı ve bu dolaşımı güvenli şekilde arttıracak hukuksal altyapı konusunda çalışmalar yapılacaktır. Orta Doğu'da sınır ülkeleri arasındaki akrabalık ve komşuluk bağlarının oluşturduğu ilişkilerin güvenliği ve refahı sağlayacak şekilde ilerlemesini sağlayacak çalışmaları yapmayı hedefliyoruz."

SAM'da, Ekonomi Politikalar Direktörülüğüne Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, Bölgesel Kalkınma Direktörlüğüne Dr. Mücahit Çayın ve Uluslararası Güvenlik Direktörülüğüne ise Dr. Murat Cihangir getirildi.

Kaynak: AA