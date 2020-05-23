Batman sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü
Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.
23.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:41
Batman, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Batman'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan Turgut Özal Bulvarı başta olmak üzere şehir içi yolları boş kaldı.
Kentin farklı noktalarında polis, denetim yaptı.
Kaynak: AA