Batman, Siirt ve Elazığ'da otogarlarda otobüs seferleri durduruldu
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Batman, Siirt ve Elazığ'da otogarlarda otobüs seferleri durduruldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Batman, Siirt ve Elazığ'da otobüs terminallerinde otobüs seferleri durduruldu.

28.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:25
Batman, Siirt ve Elazığ'da otogarlarda otobüs seferleri durduruldu

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla Valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından Batman, Siirt ve Elazığ'da otobüs terminallerinde otobüs seferleri durduruldu.

Batman'da alınan kararlar uyarınca vatandaşlar seyahat etmediği için otogarda bulunan birçok otobüs firması kontak kapattı.

Otobüs firması yetkilisi Mehmet Sümbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların otogarlara uğramaz hale geldiğini söyledi. Salgın nedeniyle daha önce yüzde 50 yolcu kısıtlamasına gittiklerini aktaran Sümbül, bugünden sonra da seyahat etmek isteyenleri Valilikten izin alarak taşıyacaklarını belirtti. Sümbül, "Koronavirüs nedeniyle zaten yolcu düşüşü olmuştu. Gelen yolcular da azdı. Dün akşam yapılan karardan sonra da hiç yolcu gelmiyor." dedi.

Firma yetkililerinden Özkan Alın da otogarda firma personeli ve gece bekçilerinden başka kimsenin bulunmadığını aktardı.

Siirt

Siirt'te Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde seferler durduruldu. Terminalde otobüslerin park edilmesinin ardından firmaların büroları da kapatılarak seferlere ara verildi. Terminalin otobüs ve diğer araçlar ile yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı. Öte yandan İlçe Otogarı'nda da ulaşımlar sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılıyor.

Minibüs şoförü Cüneyt Toprak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 olan yolcu sayısını 7'ye düşürdüklerini söyledi.

"Zor durumdayız. Araçlarımız çoğu zaman boş gidip geliyor. Bugün de sadece bir müşteri geldi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyen Toprak, bu süreçte herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Minibüs şoförü Ahmet Uğur da yolcu sayısını yüzde 50 düşürerek hizmet verdiklerini dile getirerek "Yolcuların birbirlerine temas etmemeleri için her koltukta bir kişiyi oturtacak şekilde kısıtlama getirildi. Valiliğimiz kısıtlama getirirse biz de karara uymak zorundayız." diye konuştu.

Otogarda görevli İhsan Sarı da Kovid-19 nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Elazığ

Elazığ'da da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri durduruldu. Şehirlerarası Otobüs Terminali peron ile yolcu bekleme ve bilet satış bölümlerinin boş olduğu, otobüslerin de park haline olduğu görüldü.

Murat Turizm İşletme Müdürü Yüksel Yüce, koronavirüsten dolayı alınan kararın doğru olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Seferlerimizi durdurduk. Bunu halkımızın sağlığı ve personelimizin sağlığı için yaptık. Çünkü iletişim halinde olacaktık. Bilet alan insan otobüse binen insan herkes bir sıkıntı içerisine girecekti. Bunu önlemek adına firmalar ile karar verdik. Daha önce araçlarımızı dezenfekte yapmıştık. Personelimizi maske ve eldiveni ile hizmete hazırlamıştık."

Kaynak: AA

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