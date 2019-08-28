28.08.2019 17:46

- Batman şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BATMAN - Batman şehirlerarası otogarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otogarında meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Yaşanan arbedede 20 yaşındaki S.Y. aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ediyor.

Kaynak: İHA