Batman şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı

28.08.2019 17:33

Batman şehirlerarası otogarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kavga Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otogarında meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Yaşanan arbedede 20 yaşındaki S.Y. aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.



Olayla ilgili incelemenin devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA