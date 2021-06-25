Batman Sağlık İl Müdürlüğüne operasyon düzenlendi: 16 kişi gözaltına alındı
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Batman Sağlık İl Müdürlüğüne operasyon düzenlendi: 16 kişi gözaltına alındı

Batman Sağlık İl Müdürlüğüne operasyon düzenlendi: 16 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşlarına operasyon düzenlendi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşlarına operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 kişinin göz altına alındığı öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğüne düzenlenen operasyonun zimmet, yolsuzluk ve yapılan usulsüzlükler ile ilgili olduğu belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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