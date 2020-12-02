Batman Petrol - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç ilk 11'i nasıl? Maç ne zaman başlayacak?
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Batman Petrol - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç ilk 11'i nasıl? Maç ne zaman başlayacak?

02.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:45
Batman Petrol - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç ilk 11'i nasıl? Maç ne zaman başlayacak?

TFF 3. lig maçları bugün yapılan karşılaşmalarla devam edecek. Peki Batman Petrol - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Batman Petrol - Karşıyaka maçı ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemleri kim?

Merakla beklenen Batman Petrol - Karşıyaka maçı birazdan başlamak üzere. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrol - Karşıyaka takım oyuncuları kimler, maçın hakemleri kimler?

BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Batman Petrol - Karşıyaka maçı 2 Aralık Çarşamba günü (yani bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Batman Petrol - Karşıyaka maçının yayını bulunmuyor.

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BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Batman Stadyumu, Batman'da oynanacak.

BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇININ HAKEMLERİ

TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)

İLKE AKMAN(1. Yardımcı Hakem)

ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)

İLAYDA NİHAL ÇETİNER(Dördüncü Hakem)

İLKER KARACİĞER(Gözlemci)

AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)

ERGİN TURAN(Temsilci)

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