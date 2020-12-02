Batman Petrol - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç ilk 11'i nasıl? Maç ne zaman başlayacak?
TFF 3. lig maçları bugün yapılan karşılaşmalarla devam edecek. Peki Batman Petrol - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Batman Petrol - Karşıyaka maçı ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemleri kim?
Merakla beklenen Batman Petrol - Karşıyaka maçı birazdan başlamak üzere. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak? Batman Petrol - Karşıyaka takım oyuncuları kimler, maçın hakemleri kimler?
BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Batman Petrol - Karşıyaka maçı 2 Aralık Çarşamba günü (yani bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Batman Petrol - Karşıyaka maçının yayını bulunmuyor.
BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Batman Stadyumu, Batman'da oynanacak.
BATMAN PETROL - KARŞIYAKA MAÇININ HAKEMLERİ
TUNÇ ÖZDEMİR(Hakem)
İLKE AKMAN(1. Yardımcı Hakem)
ENES SEYMEN(2. Yardımcı Hakem)
İLAYDA NİHAL ÇETİNER(Dördüncü Hakem)
İLKER KARACİĞER(Gözlemci)
AHMET MUHTAR AKINCI(Temsilci)
ERGİN TURAN(Temsilci)