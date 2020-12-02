Batman Petrol - Karşıyaka maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Maç ilk 11'i nasıl? Maç ne zaman başlayacak?

TFF 3. lig maçları bugün yapılan karşılaşmalarla devam edecek. Peki Batman Petrol - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Batman Petrol - Karşıyaka maçı ilk 11'inde kimler var? Maçın hakemleri kim?