Batman Petrol - Hendekspor ne zaman, hangi kanalda? Batman Petrol - Hendekspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Batman Petrol - Hendekspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Batman Petrol - Hendekspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.