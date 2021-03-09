Batman OSB'de üretilen makineler 27 ülkeye ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman OSB'de üretilen makineler 27 ülkeye ihraç ediliyor

09.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:03
Batman OSB'de üretilen makineler 27 ülkeye ihraç ediliyor

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geçen yıl hizmete giren HTS Makine Fabrikasında üretilen makinelerin 27 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geçen yıl hizmete giren HTS Makine Fabrikasında üretilen makinelerin 27 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Fabrika sahibi Hasan Tahsin Şeker, AA muhabirine, çocukluğunda tamir işlerine meraklı olduğunu, bundan dolayı babasının kendisini meslek lisesine gönderdiğini ve torna tesviye bölümünden mezun olduğunu ifade etti.

Liseyi bitirdikten sonra 8 yıl Konya'da sanayi alanında çalıştığını ve mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Şeker, Batman'da makine üretim fabrikası kurmaya karar verdiğini söyledi.

"Bölgede makine üretiminde bir açık olduğunu gördüm. Mesleğimi bölgeye taşıdım. Önce kent merkezinde küçük bir işletme kurdum, sonra devletin desteği ve dostların tavsiyesiyle Batman OSB'de geçen yıl fabrikayı açtık." diyen Şeker, kısa sürede iyi bir noktaya geldiklerini belirtti.

Şeker, 12 yıldır makine üretim sektöründe olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşimiz ağır hizmet sektörü diye geçiyor. Yaptığımız işler yapı kimyasalları, alçı fabrikaları, mikronize taş kırma element tesisleri, beton santralleri, bantlar, konveyörler, helezonlar ve benzeri makinelerdir. Yüzde 90 ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz makineleri 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt dışı bazlı çalışıyoruz ve hep yurt dışına bu tesisleri kuruyoruz. İç piyasada da Van, Erzincan, Tokat, İzmir, Diyarbakır ve Batman'da yaptığımız tesisler var. Romanya, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Irak ve Suriye gibi ülkelere kurduğumuz tesisler şu anda çalışır vaziyette."

İşi büyüterek, istihdamı artırmak istiyor

OSB'de 2 bin 500 metrekare kapalı toplam 5 bin 700 metrekare alanda 20 personel ile üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, devletin OSB'de verdiği yer sayesinde fabrikayı kurabildiğini, devletin desteğiyle işini büyüttüğünü dile getirdi.

Şeker, geçen yıl 1,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yıl hedeflerinin 3 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anki mevcut yerimiz bize yetmiyor. OSB yönetimine yeni bir dosya verdik. Yaklaşık 15 dönüm bir alanda 8 bin metrekare kapalı alan yapmayı düşüyoruz. Ayrıca, personel sayımız da artacak. Yeni yerimize geçmemiz durumunda yaklaşık 80 personel istihdam etmek istiyoruz."

"Artık gurbette değil, memleketimde çalışıyorum"

Fabrikada çalışan işçilerden Uğur Rüzgar ise daha önce il dışında çalıştığını, büyük tesislerin açılmasıyla iş olanaklarının oluştuğunu söyledi.

Fabrikada kaynak ve montaj şefi olarak çalıştığını anlatan Rüzgar, "Memleketimizde böyle bir iş yerinin açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Batıda çalışmamıza gerek kalmadı. Kapımızın önünde işimizi yapıyoruz. Ailemizle kalıyoruz. İmkanlarımız da güzel. İş ve işveren açısından çalıştığımız yerden memnunum. Mesleğimi yapıyorum. Artık gurbette değil, memleketimde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Meghan Markle Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Can Bartu Ali Şansalan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman OSB'de üretilen makineler 27 ülkeye ihraç ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:06:39. #1.15#
title