Batman OSB'de üretilen makineler 27 ülkeye ihraç ediliyor

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) geçen yıl hizmete giren HTS Makine Fabrikasında üretilen makinelerin 27 ülkeye ihracatı yapılıyor.

Fabrika sahibi Hasan Tahsin Şeker, AA muhabirine, çocukluğunda tamir işlerine meraklı olduğunu, bundan dolayı babasının kendisini meslek lisesine gönderdiğini ve torna tesviye bölümünden mezun olduğunu ifade etti.

Liseyi bitirdikten sonra 8 yıl Konya'da sanayi alanında çalıştığını ve mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Şeker, Batman'da makine üretim fabrikası kurmaya karar verdiğini söyledi.

"Bölgede makine üretiminde bir açık olduğunu gördüm. Mesleğimi bölgeye taşıdım. Önce kent merkezinde küçük bir işletme kurdum, sonra devletin desteği ve dostların tavsiyesiyle Batman OSB'de geçen yıl fabrikayı açtık." diyen Şeker, kısa sürede iyi bir noktaya geldiklerini belirtti.

Şeker, 12 yıldır makine üretim sektöründe olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşimiz ağır hizmet sektörü diye geçiyor. Yaptığımız işler yapı kimyasalları, alçı fabrikaları, mikronize taş kırma element tesisleri, beton santralleri, bantlar, konveyörler, helezonlar ve benzeri makinelerdir. Yüzde 90 ihracat yapıyoruz. Ürettiğimiz makineleri 27 ülkeye ihraç ediyoruz. Yurt dışı bazlı çalışıyoruz ve hep yurt dışına bu tesisleri kuruyoruz. İç piyasada da Van, Erzincan, Tokat, İzmir, Diyarbakır ve Batman'da yaptığımız tesisler var. Romanya, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Gürcistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Irak ve Suriye gibi ülkelere kurduğumuz tesisler şu anda çalışır vaziyette."

İşi büyüterek, istihdamı artırmak istiyor

OSB'de 2 bin 500 metrekare kapalı toplam 5 bin 700 metrekare alanda 20 personel ile üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, devletin OSB'de verdiği yer sayesinde fabrikayı kurabildiğini, devletin desteğiyle işini büyüttüğünü dile getirdi.

Şeker, geçen yıl 1,5 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu yıl hedeflerinin 3 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anki mevcut yerimiz bize yetmiyor. OSB yönetimine yeni bir dosya verdik. Yaklaşık 15 dönüm bir alanda 8 bin metrekare kapalı alan yapmayı düşüyoruz. Ayrıca, personel sayımız da artacak. Yeni yerimize geçmemiz durumunda yaklaşık 80 personel istihdam etmek istiyoruz."

"Artık gurbette değil, memleketimde çalışıyorum"

Fabrikada çalışan işçilerden Uğur Rüzgar ise daha önce il dışında çalıştığını, büyük tesislerin açılmasıyla iş olanaklarının oluştuğunu söyledi.

Fabrikada kaynak ve montaj şefi olarak çalıştığını anlatan Rüzgar, "Memleketimizde böyle bir iş yerinin açılması bizim açımızdan çok iyi oldu. Batıda çalışmamıza gerek kalmadı. Kapımızın önünde işimizi yapıyoruz. Ailemizle kalıyoruz. İmkanlarımız da güzel. İş ve işveren açısından çalıştığımız yerden memnunum. Mesleğimi yapıyorum. Artık gurbette değil, memleketimde çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak