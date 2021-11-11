Batman Motosiklet Tutkunları Derneği'nden 10 Kasım'a özel kortej - Haberler
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Batman Motosiklet Tutkunları Derneği'nden 10 Kasım'a özel kortej

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Batman Motosiklet Tutkunları Derneği'nden 10 Kasım'a özel kortej

Batman'da faaliyet gösteren Batman Motosiklet Tutkunları Derneği, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü korteji düzenledi.

BATMAN (İHA) - Batman'da faaliyet gösteren Batman Motosiklet Tutkunları Derneği, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü korteji düzenledi.

Batman'da Motosiklet Tutkunları Derneği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler eşliğinde kortej düzenledi. Batman Motosiklet Tutkunları Derneği Başkanı Muhammed Nur Koyun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeni ile kortej düzenlediklerini belirterek, "Biz bugün yaklaşık 20 motosiklet ile motosiklet tutkunları olarak Batman'da Mustafa Kemal Atatürk'ü anma korteji düzenledik. Biz bu kortejde motosikletlilerin her şeyin farkında olduğunu ve motosikletlerin de farkında olması gerektiğini Batman halkına göstermek istedik. Bu kortejde bize desteğini esirgemeyen valimiz, emniyet müdürümüz ve trafik şubeye teşekkür ediyoruz. Ayrıca Batman Motosiklet Tutkunları Derneği olarak beni de bu kortejde yalnız bırakmayan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

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