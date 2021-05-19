Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
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Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu

İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan - Haberler | Yaşam

- Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında farkındalık oluşturmak isteyen Batman Motosiklet Kulübü üyeleri, şehir merkezinde tur atarak motosiklet kullanımında kask ve ekipmanın önemine dikkat çekti.

- Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu

BATMAN - Batman'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında farkındalık oluşturmak isteyen Batman Motosiklet Kulübü üyeleri, şehir merkezinde tur atarak motosiklet kullanımında kask ve ekipmanın önemine dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında bir araya gelen Batman Motosiklet Kulübü üyeleri, 20 motosikletle Batman Park AVM önünden belediye kavşağına kadar birlikte tur attı. Motosiklet kullanımında kask ve ekipmanın önemine dikkat çekmek istediklerini belirten Batman Motosiklet Kulübü üyelerinden Muhammed Veysel İlcin, "Etkinliğimizin amacı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 102'nci yılını kutlamak. Batman Motosiklet Kulübü olarak farkındalık oluşturarak tüm motosiklet kullanıcılarını kask ve ekipman kullanmalarına teşvik etmek için bu etikliği yapıyoruz. Batman Emniyet Müdürümüz Köroğlu Kıraç'a çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için" dedi.

Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu
Batman Motosiklet Kulübünden farkındalık turu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan

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