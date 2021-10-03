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Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, gazetecilerle bir araya geldi

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kentte görev yapan basın mensupları ile görüştü.

BATMAN (AA) - Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kentte görev yapan basın mensupları ile görüştü.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Kurtaran, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına da değinen Kurtaran, bu konuda velilerden de duyarlılık beklediklerini söyledi.

Virüsün sadece okulda değil her yerde bulaşabileceğine işaret eden Kurtaran, "Aşı hakkı tanımlananlara aşı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Kurtaran, eğitimin önemine işaret ederek, "Velilerimizden ricamız çocuklarının durumları ile ilgili gerek öğretmenler gerekse de okul idaresi ile görüşme halinde olsunlar. Evde öğrencinin çalışmasını takip etsinler. Özellikle aşı konusunda ve çocukların derslerinin takibi konusunda velilerimizden ricamız bize destek olsunlar." diye konuştu.

Velilere seslenen Kurtaran, tüm tedbirlerin alındığı okullara çocukların gönül rahatlığıyla gönderilmesini istedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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