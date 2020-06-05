Batman Millet Bahçesi açıldı (2)
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Batman Millet Bahçesi açıldı (2)

Batman'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete girdi.

05.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:17

Batman'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni ile hizmete girdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende bir konuşma yapan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle Batman'a bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda TOKİ tarafından Batman 16 Mayıs Şehir Stadı'nın yerinde inşa edilen Millet Bahçesi hakkında Vali ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'den bilgi aldı.

Açılış kurdelesini Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Emine Gönülaçar kesti.

Şafak Mahallesi'nde yaklaşık 39 bin metrekarelik alana yapılan Millet Bahçesi'nde mescit, koşu parkuru, çok amaçlı etkinlik alanı, millet kıraathanesi, tema bahçeleri, oyun havuzu, çocuk oyun ve macera alanları ile yürüyüş parkuru yer alıyor.

Batman Millet Bahçesi açıldı (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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