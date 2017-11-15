Batman Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.





Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman, Erzurum, Ankara, İstanbul, Mardin ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.