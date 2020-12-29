Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
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Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

29.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:16
Batman merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Batman merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin Batman yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 11 şüphelinin yakalanması için Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında öğretmen, kamu görevlisi, emniyet personeli ve ev kadının da bulunduğu şüphelilerden 10'u yakalandı.

Ekipler 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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