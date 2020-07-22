Batman merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı Batman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Batman ve Siirt'te bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 1 kilo 625 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 0,58 gram eroin, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, farklı çaplarda 147 fişek, tabanca ve 180 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA