BATMAN Kurtların, tavşan kovalama anı kamerada
Kurtların, tavşan kovalama anı kameradaBATMAN'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
02.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:23
Kurtların, tavşan kovalama anı kamerada
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde, 4 kurdun tavşanı kovalama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Köydeki güneş enerji santralinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlar, peşine düştüğü tavşanı kovaladı. Bir süre sonra kurtlar, yakalayamayacaklarını görünce tavşanı kovalamayı bıraktı.
Kaynak: DHA