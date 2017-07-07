Batman Kozluk'ta Teog Sınavında Başarılı 40 Öğrenciye Karadeniz Gezisi

PKK'lıların silahlı saldırısı sonucu şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Batman'ın Kozluk İlçesi'nde, TEOG sınavlarında başarı gösteren 40 öğrenci Kaymakamlık ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün düzenlediği bir organizyon ile Karadeniz gezisine götürüldü. Öğrenciler 3 gün boyunca Rize ve Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, amaçlarının hem başarılı öğrencileri ödüllendirmek hem de öğrencilerin ülkenin diğer yerlerini gezmezeleri ve görmelerini sağlamak olduğunu söyledi. 9 Haziran'da PKK'lı bir teröristin silahlı saldırısı sonucu bulunduğu araçta şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı Kozluk ilçe merkezi ve kmöylerinde girdikleri TEOG sınavlarında başarılı olan öğrenciler Kaymakamlık ve ilçe Milli Eğitim müdürlüğünün hazırladığı bir organizyasyon ile 3 günlük Karadeniz gezisine götürüldü. Batman Üniversitesinin araç sağladığı gezide, öğrencilerin Karadeniz'deki masraflarını ise Ardeşen Kaymakamlığı üstlendi. Gezi kapsamında Kozluk'lu 40 öğrenci 5 öğretmenleri eşliğinde Trabzon ve Rize'de, Ardeşen Ahmet Hamdi Yazıcı Etnofrafya müzesi, Fırtına vadisi, Zilkale, Ayder Yaylası, Gelintülü şelalesi, Trabzon Uzungöl ve Trabzon sera gölünü gezdi.



Kozluk Kaymakamı Orhan Aktürk, geziyi düzenlemelerinin amacının hem başarılı öğrencilere ödüllendirmek, hemde belki hayatında köyünden yada ilçesinden dışarı çıkmayan bu öğrencilerin ülkenin diğer kültürlerini görüp gönül ve kardeşlik bağı kurmalarını ile kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi.