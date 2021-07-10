Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi
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Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi

Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman Kozluk karayolunda seyir halinde ilerleyen 31 DV 434 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Batman Kozluk karayolunda seyir halinde ilerleyen 31 DV 434 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Batman Kozluk karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BATMAN

Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi
Batman Kozluk karayolunda trafik kazası meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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