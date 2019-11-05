Batman korumaya alınan çocuğa gözaltı uygulandığını sandılar

05.11.2019 12:12

Korumaya alınan çocuğa gözaltı uygulandığını sandılar

Batman'da, polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları korumaya yönelik düzenledikleri denetimler sırasında M.Y.'yi (11) korumaya aldı. Polislerin çocuğu gözaltına aldığı düşünülüp, görüntü çekilerek, sosyal medyada paylaşılması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtildi.

Olay, 3 Kasım gecesi, kent merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri, kent genelinde suça sürüklenen, dilencilik yapan, istismar edilen çocukların korunmalarına yönelik denetim başlattı. Denetimlerde, trafik ışıklarında bekleyen sürücülerin araçlarının camını silen 4 çocuk, polisler tarafından ailelerine teslim edilmek istendi. Müdahale sırasında 3 çocuk, olay yerinden kaçarken, M.Y. ise polis ekiplerince korumaya alındı. Çevredekilerin, çocuğun gözaltına alındığını düşünüp, çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaşması üzerine valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada çocuğun gözaltına alınmadığı, suça sürüklendiği için ailesine teslim edildiği belirtilerek, şöyle denildi

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasım 2019 pazar günü saat 21.00 sıralarında kavşak, caddelerde ve sokakta çalışan, çalıştırılan, dilendirilen ve suça sürüklenen çocuklara yönelik rutin yapılan denetimlerde 4 çocuğun araç camı silerek çevreye rahatsızlık verdiği ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu görülmüş ve istismara maruz kalabilecekleri değerlendirilmiştir. Görevlilerimizce önlem amaçlı çocuklara yaklaşması üzerine üç çocuk olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, bir çocuk ise görevlilerimizce muhafaza altına alınmıştır. Olay yerinde çocuğun korkmasından dolayı çevrede bulunan ve konuya vakıf olmayan vatandaşlar konuya müdahil olmalarına engel olunmuştur. Vatandaşlara konunun aktarılması üzerine herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılarak kimliği daha sonra tespit edilen M.Y. isimli çocuk ailesine gerekli cezai işlem uygulanması ve teslimi amacıyla Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.

Kaynak: DHA