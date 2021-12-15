'Batman' kıyafetiyle su satıyor

BATMAN (DHA) - AKSARAY'da su satıcısı Adem Yılmaz, satışlarını artırmak amacıyla ' Batman, Süpermen, Örümcek Adam' kostümleri giyerek ev ve iş yerlerine damacana su satıyor.

Kentte 10 yıldır su bayisi işleten Adem Yılmaz, son dönemlerde hem azalan satışları artırmak hem de dikkat çekmek amacıyla su dağıtımlarını çizgi film karakterlerinin kıyafetleriyle yapıyor. Her gün farklı kostümler giyerek siparişlerini dağıtan Yılmaz, şunları söyledi:

Müşterilerden Tunahan Öcal ise "Bu durumu ilk başta yadırgadım. Ancak sonra alıştım" dedi.