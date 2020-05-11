Batman kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Batman kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
11.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:35

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan Kapan-4 Gömük Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer Operasyonu kapsamında 2 sığınak tespit edildi. Sığınak ve yere gömülü halde plastik bidonlar içerisinde uzun namlulu silah, 330 fişek, 5 kilogramlık kap içerisine hazırlanmış amonyum nitratlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, elektrik kablosu, 2 telsiz, verici, 3 saat, 3 elektrikli fünye, fitil, akım ölçer, 10 pil ve anahtar düzeneği ile çok sayıda örgütsel doküman, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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