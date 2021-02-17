Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

17.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:49

Son dakika haberleri: Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 mağarada el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 mağarada el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Şubat'ta başlatılan "Şehit Uzman Çavuş Bülent Doğan Operasyonu"nda Hasankeyf ilçesinin Güneşli köyü kırsalında tespit edilen iki mağarada arama yapıldı.

Aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan 38 kilogram amonyum nitrat, 100 gram TNT tozu, elektronik devre elemanları, alıcı düzeneği, 70 metre çeşitli cins ve ebatta kablo, 33 kablo bağlantısı yapılmış batarya bloğu, 48 pil, keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 akü, 2 tüp, 8 takım terörist kıyafeti, 5 bot, 10 battaniye, sırt çantası, giyim ve donatım malzemesi, 200 kilogram muhtelif yaşam malzemesi, sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi, 16 örgütsel içerikli kitap, dergi ve CD ele geçirildi.

Bölgede, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Son dakika haber: Batman kırsalında iki mağarada patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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